THQ Nordic: stasera il Digital Showcase, seguite la presentazione con noi su Twitch

Questa sera THQ Nordic terrà un evento di presentazione con annunci e aggiornamenti dei dei giochi della propria line-up. L'appuntamento con il THQ Nordic Digital Showcase 2022 è fissato alle 21:00 italiane di stasera, 12 agosto 2022.

Potrete assistere all'evento sul canale YouTube di THQ Nordic da qui o tramite Twitch da qui. Volendo potrete seguire lo showcase in compagnia della redazione di Multiplayer.it: a partire dalle 20:00 Vincenzo e Aligi saranno in diretta sul nostro canale Twitch pronti a tradurre e commentare in diretta tutte le novità annunciate dal publisher.

Cosa possiamo aspettarci dall'evento di questa sera? THQ Nordic ha promesso la presenza di almeno 14 giochi, inclusi Outcast 2 e Jagged Alliance 3 che sono stati già confermati ufficialmente.

Ma possiamo aspettarci anche reveal di progetti inediti. A tal proposito uno degli annunci è quasi certo: stiamo parlando del reboot di Alone in the Dark per PS5, Xbox Series X|S e PC che è stato vittima di un leak giusto poche ore fa.

E chissà, magari ci sarà spazio anche per l'annuncio di Darksiders 4, considerando che alcuni mesi fa THQ Nordic aveva suggerito l'arrivo di un nuovo capitolo.