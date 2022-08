Facebook crolla tra i giovani che gli preferiscono TikTok e YouTube

Facebook di Meta sta crollando tra i giovani, nonostante questi ultimi non possano ormai più fare a meno dei social network. In generale gli preferiscono TikTok e YouTube, almeno stando a un approfondito studio del Pew Research Center, condotto sul pubblico statunitense.

Gli adolescenti (13-17 anni) che affermano di utilizzare Facebook sono scesi al 32%, dal 71% del 2014. Attenzione perché si parla di un uso anche solo saltuario, quindi gli utenti che ne fanno uso continuativo sono ancora meno.

Grafico sull'andamento dei social

Il social con i maggiori riscontri positivi è YouTube, che ne ottiene ben il 95%. TikTok è in seconda posizione con il 67%, facendo segnare una grossa crescita rispetto al passato. Il social cinese ha superato anche Instagram, che si ferma al 62%, e Snapchat, in quarta posizione al 59%. Comunque sia, entrambi questi ultimi sono in crescita rispetto al rilevamento precedente (nel 2014 erano al 52 e al 41%).

Grafico sull'uso dei social

Male Twitter e Tumblr, con il primo passato dal 33% al 23% e il secondo dal 14% al 5%. Twitch è invece al 20%, WhatsApp al 17% e Reddit al 14%. Da notare come negli Stati Uniti WhatsApp abbia più difficoltà di penetrazione rispetto a quanto avviene, ad esempio, in Europa, in cui è l'applicazione di messaggistica più usata.

In termini di utilizzo, i ragazzi tendono a usare più YouTube, Twitch e Reddit, mentre le ragazze preferiscono TikTok, Snapchat e Instagram. A livello di etnie, quelle ispaniche e nere usano più TikTok, Instagram, Twitter e WhatsApp rispetto a quella bianca.

Il 35% dei partecipanti allo studio hanno affermato di usare continuamente i social network. Per Facebook questo dato è bassissimo, visto che si parla soltanto del 2%. Il 54% degli utenti ritiene difficile abbandonarli completamente, mentre per il 46% non ci sarebbe alcun problema a farlo. L'apparecchio più utilizzato per accedere ai social media è naturalmente lo smartphone, che vanta un roboante 95%. In particolare le famiglie a reddito più basso, in cui si predilige l'utilizzo di un solo apparecchio, lo smartphone è quello principale.