Sol Cresta di PlatinumGames disponibile, con qualche lamentela per il prezzo

Lo sparatutto classico Sol Cresta di Platinum Games è finalmente disponibile, anche se non mancano le polemiche per il prezzo non proprio abbordabile. Il gioco costa infatti 39,99€, ma ha già un DLC da 10€ che portano il gran totale da pagare per avere l'esperienza completa a 49,99€.

Considerate che il Sol Cresta Dramatic DLC non è un'aggiunta secondaria, ma aggiunge molti dettagli al gioco, come comprensibile anche solo leggendone la descrizione: "Nella nuova modalità Colpo di scena di SOL CRESTA scoprirai tutti i segreti non ancora svelati della modalità Arcade, come la vera identità della misteriosa nave nemica, le vere ragioni dietro la conquista del sistema solare da parte di Mega Zofer e l'oscuro passato dei piloti della Yamato: Sho, Luna e Dril. Guardali crescere e diventare maturi nella loro disperata battaglia contro il male universale e guarda il loro potenziale scatenarsi in questo solido racconto realizzato con passione!"

Proprio il prezzo, considerato eccessivo, sta trattenendo molti dal comprare il gioco. Molti lo paragonano a quello di alcuni classici moderni del genere, come Blue Revolver, Crimzon Clover e Zero Ranger, che costano meno della metà (in effetti attualmente acquistandoli tutti si spende meno che ad acquistare Sol Cresta). Chi lo ha preso però lo sta trovando davvero ben fatto e ne parla molto bene (a parte per alcuni problemi tecnici su Nintendo Switch), segno che almeno dal punto di vista realizzativo PlatinumGames sembra aver fatto centro.

Per il resto vi ricordiamo che Sol Cresta è disponibile per PC, PS4 e Nintendo Switch.