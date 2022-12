Solo A Star Wars Story: un seguito non è una priorità di Lucasfilm, secondo il regista

Il regista di Solo: A Star Wars Story, Ron Howard, ha recentemente confermato che non si deve sperare nell'arrivo di un seguito, affermando che tale film non è affatto una priorità per Lucasfilm.

"L'unica discussione di cui sono a conoscenza su un sequel di Solo viene dai fan a questo punto", ha confermato Howard a NME. "Non credo che sia una priorità della Lucasfilm, per come la vedo io".

Ha poi aggiunto: "Ma ci sono alcuni grandi personaggi presentati con tale film, e i membri di Lucasfilm amano i fan e li ascoltano davvero, quindi non direi mai... Ma non sono a conoscenza di alcun piano concreto al momento per estendere la storia o trattare quella particolare serie di personaggi".

Dato che il film ha ottenuto reazioni relativamente mediocri da parte della critica ed è il film live-action che ha incassato di meno, è chiaro che qualcosa sia nella tempistica dell'uscita del film che nell'idea generale non ha convinto né il pubblico né la critica, e Lucasfilm è chiaramente più interessata a esplorare altre strade narrative in futuro.

Annunciata nel 2020, una serie televisiva limitata Star Wars: Lando sarebbe dovuta arrivata su Disney+, esplorando i primi anni della vita di Lando Calrissian, con Donald Glover, interprete di Solo, che ha lasciato intendere che potrebbe riprendere il suo ruolo per il progetto. Al momento però non ci sono ancora conferme definitive dell'arrivo di questa serie.