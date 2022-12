Armored Core 6: spuntano delle immagini trafugate con mech e location

FromSoftware nel 2023 svelerà nuovi dettagli su Armored Core 6: Fires of Rubicon, ma nel frattempo alcuni dei fan più accaniti della serie non riescono a starsene con le mani in mano. Uno di questi è il redditor u/Gearphyr che ha postato sui social alcune immagini leak dopo averle ritoccate per renderle presentabili.

Gli scatti che trovate nel thread a questo link, sono infatti gli scatti trafugati e apparsi in rete a inizio di quest'anno, che tuttavia erano fondamentalmente inguardabili per via delle vistose righe di watermark applicate sopra di esse.

Ebbene Gearphyr con tanta pazienza e olio di gomito ha editato ogni immagine in modo da rimuovere i watermark quanto più possibile. Il risultato chiaramente non è perfetto, ma ora quanto meno le immagini, che mostrano varie location e scontri tra mech sono quantomeno comprensibili e permettono di farci un'idea sulla direzione artistica del gioco.

Armored Core 6: Fires of Rubicon è attualmente in sviluppo per PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e PC, con debutto nei negozi previsto durante il corso del 2023. Di recente il game director Marau Yamamura ha svelato che il gioco non sarà open world né avrà connessioni con i precedenti capitoli della serie.