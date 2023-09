Song of Nunu: A League of Legends Story, data di uscita e trailer dal Nintendo Direct

Durante il Nintendo Direct di settembre 2023 è stato presentato un nuovo trailer di Song of Nunu: A League of Legends Story che ne svela la data di uscita. Sarà disponibile a partire dall'1 novembre 2023 su Nintendo Switch, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.

Sviluppato da Tequila Works e pubblicato da Riot Forge, si tratta di un platform adventure con protagonisti Nunu e Willump, due amici inseparabili appartenenti all'universo di League of Legends.

Nel gioco seguiremo il viaggio dei due attravero il Freljord, una terra ghiacciata e ostile, alla ricerca della madre di Nunu e incontreremo anche altri campioni di League of Legends, come Braum, Ornn, Volibear e Lissandra, che li aiuteranno o ostacoleranno.

Il Nintendo Direct è l'evento in cui la casa di Kyoto mostra e annuncia i suoi prossimi prodotti e giochi per Nintendo Switch, come il remake di Paper Mario: Il Portale Millenario. L'edizione di oggi è speciale perché ci farà vedere i giochi che arriveranno alla fine del 2023 e all'inizio del 2024, prima che possa arrivare il tanto desiderato successore di Nintendo Switch.