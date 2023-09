Among Us: The Fungle è la nuova mappa gratis, presentata in trailer al Nintendo Direct

Among Us è tornato ad essere protagonista nel nuovo Nintendo Direct andato in scena oggi, che con un trailer di presentazione ha mostrato la nuova mappa del gioco, "The Fungle", in arrivo come aggiunta gratuita a ottobre 2023.

La mappa The Fungle rappresenta un'aggiunta importante ai contenuti del gioco, essendo questo un titolo in cui le variazioni dello scenario hanno un'importanza fondamentale nel gameplay stesso, dunque si tratta di un vero e proprio rilancio per l'intero Among Us.

"Raduna la tua ciurma e preparati a esplorare una nuova mappa gratuita in Among Us, il fenomeno multiplayer tutto a base di lavoro di squadra e tradimenti", si legge nel comunicato inviato da Innersloth e Nintendo su questo nuovo pezzo di gioco.