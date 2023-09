Epic Games Store: giochi gratis del 21 settembre 2023 annunciati ufficialmente

Come ogni giovedì, Epic Games ha svelato i nuovi giochi gratis dell'Epic Games Store. Saranno disponibili a partire dal 21 settembre 2023 e si tratta di: Out of Line e The Forest Quartet.

Una volta reclamati i giochi saranno vostri per sempre: dovrete solo accedere all'Epic Games Launcher e nella sezione del negozio raggiungere la lista dei giochi gratuiti e aggiungerli alla vostra libreria. Avrete tempo una settimana per ottenere i nuovi titoli gratis per PC.