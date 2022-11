Sonic Frontiers Prologue: Divergence, il corto animato ci svela la storia di Knuckles

SEGA ha pubblicato un nuovo video dedicato a Sonic Frontiers. Più precisamente, si tratta di un corto animato chiamato Sonic Frontiers Prologue: Divergence che ci mostra la storia di Knuckles, l'echidna rosso.

La descrizione del video recita: "Da quando ha memoria, Knuckles ha preferito operare da solo. Come guardiano del Master Emerald, conosce ogni angolo della sua isola e ogni segreto che nasconde... o almeno così pensava. Una scoperta improvvisa sta per sconvolgere il suo mondo".

Il video si apre con Knuckles che ci presenta Angel Island, una "terra di miracoli e misteri". Più semplicemente, però, Angel Island è la casa dell'echidna. Il personaggio spiega che ama fare le cose per conto proprio, ma si domanda perché sia stato scelto per il ruolo di guardiano. Ci racconta che in passato la sua gente ha cercato di rubare il potere del Master Emerald.

Knuckles è il guardiano ma è anche una sorta di protettore delle creature viventi dell'isola e nel video lo vediamo aiutare le piccole creaturine volanti che ancora abitano l'area. Infine, attraverso un marchingegno, Knuckles viene trasportato in un altro luogo e si ritrova circondato da robot: a questo punto possiamo goderci qualche sequenza d'azione. Infine, appare un robot gigantesco e Knuckles viene catturato. La morale è che non potrà salvarsi da solo questa volta e avrà bisogno del nostro aiuto.

Ricordiamo che Sonic Frontiers uscirà l'8 novembre per PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC via Steam.

Vi lasciamo infine a un nostro articolo dedicato al riccio blu: La Storia di Sonic: da mascotte a oggetto promozionale.