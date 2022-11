Atomic Heart, la data di uscita ufficiale verrà annunciata domani con un trailer

La data di uscita ufficiale di Atomic Heart verrà annunciata domani, 2 novembre, alle 13.00 ora italiana con un nuovo trailer che verrà pubblicato in anteprima da IGN.

Stando a un'indiscrezione, la data di uscita di Atomic Heart dovrebbe essere il 21 febbraio: ancora qualche ora e scopriremo se queste voci sono fondate oppure no. In ogni caso sapremo finalmente quando potremo assistere al lancio dello sparatutto firmato Mundfish.

Ambientato in uno scenario post-sovietico, Atomic Heart ci metterà al comando di un agente speciale, incaricato dal governo di controllare una misteriosa struttura abbandonata dove venivano condotti degli esperimenti.

Il risultato di questi test si paleserà immediatamente, nella forma di creature aberranti e pericolose che proveranno ad attaccarci. Potremo però difenderci ricorrendo a un ampio arsenale, cercando di porre un freno a questa minaccia.

La guerra in Ucraina ha creato non pochi grattacapi anche allo studio di Atomic Heart, che alcuni mesi fa ha lasciato Mosca e ripreso a lavorare al gioco, precedentemente previsto per il 2022.