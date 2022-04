Sonic Origins: immagine principale e dettagli trapelano online, uscita vicina?

Sonic Origins, la nuova raccolta di capitoli classici della serie storica di Sega, potrebbe essere vicino all'uscita considerando che, nelle ore scorse, sono trapelati online diversi dettagli e anche quella che sembra essere l'immagine principale del gioco.

La key art è visibile qui sotto e sembra essere l'immagine che verrà utilizzata per la copertina di Sonic Origins, cosa che va ad unirsi alla recente classificazione in Corea per il titolo in questione, altro possibile indizio della sua vicinanza all'uscita sul mercato.

Sonic Origins, la key art del gioco

Sappiamo che Sonic Origins è una raccolta che contiene vari capitoli classici, ovvero:

Sonic the Hedgehog

Sonic the Hedgehog 2

Sonic CD

Sonic the Hedgehog 3

Sonic & Knuckles

Tra i nuovi dettagli emersi online, a partire dalla pagina PS Store e altri avvistamenti, c'è la modalità Classic, con la grafica originale a 16-bit e vite limitate come quelle dei giochi originali, e quella Anniversary, che invece propone vite infinite e una rielaborazione della grafica come risoluzione più alta e supporto per widescreen.

All'interno della raccolta troviamo anche le Missioni, che consentono di raccogliere monete e spenderle nella modalità Museo, che a sua volta sblocca ulteriori contenuti di tipo "documentaristico", oppure possono essere usare per sbloccare altre modalità, sfida e Special Stage.