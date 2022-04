Bungie: un easter egg del nuovo gioco è nascosto in Destiny 2, svela il director della nuova IP

Christopher Barrett - director del nuovo gioco di Bungie - ha affermato in risposta a un utente su Twitter di aver nascosto all'interno di Destiny 2 un easter egg della nuova IP. Ha poi subito aggiunto un "Forse" seguito da un'emoji di una luna nera sorridente.

Christopher Barrett, ricordiamo, è stato il director di Destiny Rise of Iron e ha lavorato su Destiny 2. Ora, è dedito a un nuovo gioco di Bungie, di cui non sappiamo praticamente nulla. Sappiamo che il team si sta dedicando a un "gioco d'azione multigiocatore" e a un gioco con "personaggi estrosi e spensierati". È ovviamente possibile che le due descrizioni siano in realtà legate allo stesso progetto, ma per il momento non sappiamo altro.

Le risposte che vedete qui sopra sono nate in seguito a una domanda di un utente, giunta a propria volta in risposta a un tweet di Barrett, il quale ha svelato che il suo easter egg preferito è un poster di Halo 3 ODST che fa riferimento a Destiny.

Ora, non sappiamo se effettivamente Barrett abbia detto il vero e quel "forse" finale rende tutto poco chiaro. Magari la luna sorridente è un indizio. Inoltre, anche ammesso che vi sia un easter egg, potrebbe essere impossibile capire quale sia, se fosse incluso come un semplice elemento ambientale. Non sapendo quale sia il nome del prossimo progetto di Bungie e di cosa parli, trovare collegamenti è alquanto complesso.

Chissà, magari ora qualcuno andrà alla ricerca di tutti i possibili easter egg di Destiny 2 e riuscirà a dedurre quale potrebbe essere.

Vi segnaliamo anche che poco tempo fa Bungie ha capito il problema dei copyright strike di YouTube, si trattava di una vendetta.