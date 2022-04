Xbox: il capo della divisione ricerca e design lascia Microsoft, dopo 20 anni

Chris Novak è stato a capo della divisione ricerca a design di Xbox, all'interno di Microsoft, per un lungo periodo, con una carriera di 20 anni nella compagnia di Redmond che si concluderà in questi giorni, visto che ha annunciato la volontà di lasciare Microsoft e Xbox.

Novak è entrato nella divisione Xbox nel 2002 come design director, poco tempo dopo il lancio della prima Xbox da parte di Microsoft, diventando poi design architect nel 2007. Da qui ha poi portato avanti lo sviluppo di Hololens e di Xbox One, ma nel 2016 è diventato capo della sezione ricerca e design di Xbox, concentrandosi soprattutto sull'esperienza utente e la progettazione delle interfacce.

"Ho amato tutto il tempo passato in Xbox", ha affermato Novak sul proprio post pubblicato su LinkedIn, "Costruire un'esperienza end-to-end per i giocatori è un privilegio.

Chris Novak di Xbox

Ci sono poche cose a cui uno può lavorare in vita che possano evocare una tale passione nella gente. Io adoro ascoltare i giocatori e prevedere i momenti successivi di piacere inaspettato. I videogiochi sono fantastici, Xbox sarà sempre con me", ha scritto Novak.

Non abbiamo informazioni sul nuovo lavoro che Novak andrà a svolgere una volta uscito da Microsoft, dopo una probabile pausa. In una recente intervista pubblicata da Polygon, il capo della sezione ricerca e design di Xbox prevedeva grandi cose in arrivo per la console Microsoft: "Sto per compiere 20 anni con Xbox", aveva riferito, "Per me, alcune cose che stanno per arrivare per Xbox, che sono incredibilmente eccitanti, saranno legate a anni di lavoro svolto qui".