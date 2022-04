Offerte Amazon: Elgato 4K60 Pro MK.2, scheda di acquisizione in sconto al prezzo minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare una scheda di acquisizione interna Elgato 4K60 Pro MK.2. Lo sconto segnalato è di 50€, ovvero del 20%. Il prezzo pieno indicato da Amazon per una Elgato 4K60 Pro MK.2 è 249.99€. Lo sconto odierno è il migliore di sempre su Amazon: si tratta della prima vera offerta proposta per questo device da anni. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Con Elgato 4K60 Pro MK.2 è possibile eseguire registrazioni 4K HDR10 direttamente sul disco rigido ed è anche possibile usare la Registrazione Flashback per salvare i video in modo retroattivo. Permette anche di fare streaming e dispone di passthrough a 240 Hz. Funziona con i software di streaming più noti come OBS Studios, Steamlabs OBS e XSplit.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Elgato 4K60 Pro MK.2

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.