Sonic: la serie Netflix non si baserà sulla serie IDW, è ufficiale

A dicembre 2020 Netflix ha annunciato ufficialmente di essere al lavoro su una serie animata 3D dedicata a Sonic the Hedgehog, amata mascotte blu di SEGA. La serie sarà realizzata in collaborazione con Wild Brain e Man of Action Entertainment, oltre che con Sega stessa, ovviamente. Purtroppo non sono stati condivisi dettagli rilevanti su questo progetto e sappiamo solo che arriverà nel 2022. Ora, però, è arrivata una conferma: la serie non sarà basata sulla saga di fumetti IDW, di cui potete vedere qualche copertina in calce.

L'informazione arriva direttamente dallo scrittore di fumetti Ian Flynn, il quale ha affermato in un recente W&A di BumbleKast: "Oh sì, c'è anche quello: no, non è basato sui fumetti IDW" riferendosi alla serie Netflix. Sonic dovrà quindi trovare una nuova strada per questa nuova serie, magari qualcosa di più originale e unico.

Per il momento quindi non sappiamo altro se non che la serie conterrà "anelli, sneakers e Sonic": se uno di questi elementi fosse mancato, crediamo che i fan non l'avrebbero presa bene, per usare un eufemismo.

Manca ancora molto, quindi sapere cosa "non sarà" questa serie Netflix dedicata a Sonic è già qualcosa. Nel frattempo, abbiamo scoperto che Sonic: Emerald Hill è il nome in codice del secondo film, si gira a marzo 2021.