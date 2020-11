Sonic: Emerald Hill è il nome in codice del secondo film, si gira a marzo 2021

Dopo le tante polemiche legate al modo nel quale volevano riprodurre le fattezze del porcospino blu, dobbiamo dire che il film dedicato a Sonic è stato una bella sorpresa. Per questo motivo siamo contenti di sapere che le riprese del seguito inizieranno presto, ovvero il 15 marzo 2021. Il nome in codice del progetto è Emerald Hill.

Il film, oltre ad essere piaciuto a noi, non è passato inosservato: con 210 milioni guadagnati ha superato Detective Pikachu come film di maggior successo dedicato ai videogiochi.

Per questo motivo Paramount Pictures non poteva lasciarsi sfuggire l'occasione e ha già previsto una data di uscita per Sonic il film 2. Visto il periodo che stiamo vivendo non era, però, scontato che le riprese partissero in tempo.

Invece alcuni documenti della British Columbia Film Commission affermano che le riprese cominceranno il 15 marzo 2021 per terminare il 10 maggio. La produzione sarà seguita dalla Red Energy Films e il budget a disposizione del regista Abraham Fraser è di 20 milioni di dollari.

Il nome in codice del progetto è Emerald Hill, come il nome del primo livello di Sonic the Hedgehog 2. Bel riferimento, vero?