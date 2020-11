Shadow Complex gira su PS5, la lista dei giochi PS4 non compatibili scende a 9

Chair Games ha annunciato attraverso Twitter di aver lavorato per rendere il bellissimo Shadow Complex compatibile con PS5. La Shadow Complex Remastered, infatti, era uno dei pochi giochi per PlayStation 4 a non essere compatibile con la console next-gen di Sony. Adesso che è arrivato l'aggiornamento la lista dei giochi completamente non compatibili scende a 9.

Aveva fatto scalpore la notizia che PlayStation 5 fosse retrocompatibile con tutti i giochi PS4 fatto salvo 10. È vero, alcuni giochi presentano alcuni problemi, ma quei 10 proprio non partivano.

Per questo motivo Chair Games ha deciso di rispolverare il suo account Twitter (un account che non veniva usato dal 2018) per annunciare di aver pubblicato un aggiornamento di Shadow Complex Remastered che rende il gioco compatibile con PS5. Facendo scendere a 9 la lista degli incompatibili.

Numero che potrebbe scendere ulteriormente quando anche DWVR e TT Isle of Man: Ride on the Edge 2 saranno aggiornati. Certo che nessuno ha il fascino di Shadow Complex Remastered. Lo recupererete?