Sony BRAVIA 7 QLED, la TV perfetta per il gaming in offerta su Amazon Italia

Se sei appassionato di videogiochi e hai bisogno di cambiare la TV del tuo salotto, l'ultima offerta di Amazon fa proprio al caso tuo. Parliamo infatti della TV Sony Bravia 7 QLED da 65 pollici, che viene proposta con un ottimo 18% di sconto rispetto all'originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice. Se sei interessato ad acquistarla è sufficiente cliccare su questo indirizzo, o in alternativa cliccare sul box immediatamente sottostante. La TV Sony BRAVIA 7 QLED è disponibile al prezzo di 1719 euro, contro i 2099 euro del prezzo di listino consigliato. Il prodotto è inoltre spedito e venduto da Amazon, per cui potrai usufruire della sottoscrizione a Prime per la consegna gratuita: al momento la consegna è prevista in circa 4 giorni lavorativi.