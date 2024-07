Xbox è down, si segnalano problemi con l'accesso: Microsoft al lavoro per risolvere

"Siamo al corrente del fatto che alcuni utenti sono stati disconnessi da Xbox LIVE ", si legge in un post pubblicato dal supporto di Xbox su Twitter. "Stiamo indagando! Vi preghiamo di seguire questo profilo e la pagina dello stato di Xbox per aggiornamenti in merito alla situazione."

A quanto pare Xbox è down : da circa due ore gli utenti segnalano l'impossibilità di accedere al proprio profilo e dunque a qualsiasi contenuto o servizio. Alcuni minuti fa Microsoft è riuscita a identificare il problema e sta lavorando per risolverlo.

Inevitabilmente si torna al solito discorso

Sebbene situazioni come quella che si è presentata nelle scorse ore tendano a verificarsi ormai di rado, ogni volta che accade ci si trova a riflettere su quanto siano fragili le attuali infrastrutture digitali.

Basta infatti un singolo inconveniente per precludere la fruizione di qualsiasi contenuto, viste le varie interdipendenze in particolare sulla piattaforma Microsoft, che punta in maniera convinta su servizi come Xbox Game Pass.

Aggiorneremo la notizia non appena verrà annunciata la risoluzione del problema e il ritorno alla piena funzionalità dell'infrastruttura Xbox, che come detto risulta non essere pienamente operativa all'incirca dalle 20.00 di stasera.