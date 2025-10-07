0

Sony BRAVIA da 43" LED 4K HDR è in sconto su Amazon per la Festa delle Offerte Prime

Tra le Offerte Prime di Amazon troviamo Sony BRAVIA da 43" a un prezzo scontato. Vediamo tutti i dettagli.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   07/10/2025
TV Sony BRAVIA KD-43X80L

In occasione della Festa delle Offerte Prime, su Amazon è disponibile Sony BRAVIA da 43" a un prezzo scontato. Se siete interessati, potete acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.

Le caratteristiche del TV Sony BRAVIA KD-43X80L

Come vi abbiamo anticipato, si tratta del modello da 43". La gamma di colori Triluminos Pro offre immagini immersive, luminose e dettagliate. Con l'X-Balanced Speaker Unit, invece, il suono è di alta qualità e i bassi sono potenti, che si tratti di guardare film, ascoltare musica o giocare. A tal proposito, è presente la modalità Auto Low Latency in HDMI 2.1, in grado di offrire un gameplay sempre fluido e reattivo, oltre all'Auto HDR Tone Mapping. Quest'ultimo rivela dettagli molto importanti nelle parti più scure o luminose dello schermo.

Sony BRAVIA KD-43X80L
Sony BRAVIA KD-43X80L

Il design è molto semplice, grazie alla cornice a filo, mentre il supporto a due posizioni offre la massima praticità e può adattarsi a superfici sia larghe che strette. Vi ricordiamo che le offerte Prime sono disponibili per due giorni, fino all'8 ottobre.

