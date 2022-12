Sony: DualSense Edge di PS5 avrà una durata della batteria "moderatamente ridotta"

In base a quanto riferito dalla stessa Sony a The Verge, in occasione della prova effettuata sul nuovo DualSense Edge di PS5, pare che il nuovo controller "pro" per la console avrà una durata della batteria "moderatamente ridotta" rispetto al DualSense standard.

Il nuovo controller DualSense Edge si presenta come una scelta indirizzata ai giocatori più esigenti, trattandosi di una periferica caratterizzata da materiali di più alto livello qualitativo, risposta migliore ai comandi e varie impostazioni selezionabili per un'esperienza più customizzabile.

Sony DualSense Edge

Tutto questo sembra però influire sulla durata della batteria, che secondo la stessa Sony sarà ridotta rispetto a quella del controller standard.

"La durata del DualSense Edge wireless sarà moderatamente più bassa rispetto al controller DualSense wireless standard, perché abbiamo incluso diverse altre caratteristiche all'interno dello stesso form factor e design ergonomico dell'originale DualSense", ha riferito Sony a The Verge.

"Volevamo trovare il giusto bilanciamento tra la durata di utilizzo e il fatto di fornire delle caratteristiche più complete. Inoltre, il cavo USB intrecciato è più lungo ed è ottimo per i giocatori competitivi che preferiscono giocare con una connessione cablata in modo da evitare eventuali interferenze wireless e questa è un'opzione che migliora anche la vita della batteria".

La spiegazione è comprensibile, tuttavia parlando di un controller venduto a 239 euro, ovvero quattro volte il prezzo di un DualSense standard, non ci si sarebbe aspettati una caratteristica inferiore a quest'ultimo. In ogni caso, per il resto il DualSense Edge si è rivelato un'ottima periferica nella nostra nuova prova, a cui vi rimandiamo per conoscerlo meglio, oltre al video di approfondimento pubblicato da Sony nelle ore scorse.