Sony sottovalutò Microsoft ai tempi del lancio di PS3, stando a Phil Harrison

Sony sottovalutò Microsoft ai tempi del lancio di PS3. A raccontarlo è stato l'ex Sony Phil Harrison, attualmente capo della piattaforma di cloud gaming Stadia, ai microfoni di Edge, come parte della spiegazione di quali furono le maggiori difficoltà nei primi anni di vita della terza console della multinazionale giapponese.

Harrison: "Onestamente, non credo che Sony fosse troppo preoccupata della concorrenza di Microsoft. Negli uffici di Tokyo sembrava come se Microsoft non esistesse, lì dove negli Stati Uniti e in Europa era chiaro che sarebbe diventata una concorrente pericolosa. Ma in Giappone nessuno si era curato della prima Xbox e nessuno si curò di Xbox 360. Per questo ci si creò una visione distorta di quanto importante e forte sarebbe diventata Xbox come piattaforma concorrente."

Harrison ha poi ricordato un altro grosso problema di PS3: il prezzo di lancio di 499/$599, che ne frenò le vendite iniziali. Purtroppo all'epoca Sony non poté fare altrimenti, perché costruire la console costava moltissimo e perché alcuni dei suoi componenti, in particolare il lettore Blu-ray, era difficile da produrre, al punto che un prezzo più aggressivo avrebbe creato un problema con la domanda.

Infine, c'era la questione sviluppatori. Harrison ricorda come PS3 fosse davvero difficile da domare, quindi svilupparci sopra. Soprattutto all'inizio fu un vero inferno per molti. Gli strumenti di sviluppo forniti alle terze parti non erano semplicemente adeguati ed erano molto più rudimentali rispetto a quelli forniti agli studi first party, tanto che all'epoca ci furono molti sviluppatori che si lamentarono pubblicamente di PS3, tra i quali Valve, che poi fortunatamente ci lanciò quel capolavoro di Portal 2.

Buona pare dei problemi di PS3 furono risolti solo con l'introduzione del modello Slim, più facile da produrre e più economico per i giocatori, e dal cambio di atteggiamento di Sony verso l'online, dove Microsoft aveva un vantaggio enorme.