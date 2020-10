League of Legends: un video mostra Seraphine in azione

Riot Games ha pubblicato un nuovo video di gameplay di League of Legends per mostrare in azione il nuovo personaggio aggiunto con la patch 10.22: Seraphine, la cantante sognatrice, ossia una specie di idol che riesce a trasformare il suono delle anime in musica.

Leggiamo il riepilogo delle sue abilità, quelle che vedrete utilizzate nel video:

Passiva - Presenza scenica

Ogni terza abilità base lanciata da Seraphine produce un'eco e viene lanciata automaticamente una seconda volta. Inoltre, ogni volta che lancia un'abilità vicino a un alleato, crea una Nota, ciascuna delle quali conferisce ai suoi attacchi base più gittata e infligge danni magici aggiuntivi, consumandola.

Q - Nota acuta

Seraphine emette una nota pura, infliggendo danni magici aumentati in base alla percentuale di salute mancante del bersaglio.

W - Surround

Seraphine avvolge i suoi alleati vicini con una canzone, conferendo velocità di movimento e uno scudo a se stessa e agli alleati. Se Seraphine possiede già uno scudo, può curare gli alleati vicini, ripristinando la loro salute in base al numero di alleati che ha intorno.

E - Cambio di ritmo

Seraphine scatena una potente onda sonora, infliggendo danni magici ai nemici in linea retta e rallentandoli. I nemici già rallentati diventano invece immobilizzati, e quelli già immobilizzati vengono storditi.

R - Bis

Seraphine sale sul palco e proietta una forza ammaliante che affascina i nemici e infligge danni magici. Tutti i campioni colpiti (compresi gli alleati) diventano parte dell'esibizione, aumentando la gittata dell'abilità e conferendo agli alleati il massimo numero di Note.