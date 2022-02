Sony: teaser e data di un progetto realizzato in AI con Polyphony Digital, autori di GT7

Sony AI ha annunciato che il 9 febbraio 2022 vi sarà un annuncio di un progetto creato con AI e con la collaborazione di Polyphony Digital (autori di Gran Turismo 7) e Sony Interactive Entertainment. Per il momento, abbiamo modo di vedere solo un teaser trailer, che trovate qui sopra.

Il trailer non ci dice molto, di certo non in modo esplicito, ma possiamo notare la presenza di un circuito, di un motore da corsa e anche di alcuni giocatori di eSport. Possibile che questo nuovo progetto sia legato a una componente eSport per Gran Turismo 7? Una seconda possibilità è che si tratti di qualcosa di legato alle automobili a guida automatica: in passato, infatti, il motore di Gran Turismo è stato usato per dare via a simulazioni usate per sviluppare software per la guida automatica. Le opzioni, in poche parole, sono molte.

L'annuncio è avvenuto tramite Twitter, dove Sony AI (divisione dedicata all'intelligenza artificiale di Sony) spiega che il 9 febbraio 2022 sarà annunciato questo nuovo progetto creato insieme a Polyphony Digital e a Sony Interactive Entertainment. Purtroppo non abbiamo altre informazioni.

Ora come ora, possiamo solo attendere l'annuncio ufficiale e completo di questo nuovo progetto. Diteci, voi cosa ne pensate? Vi incuriosisce oppure non avete particolari aspettative?

Per tutte le novità su Gran Turismo 7, ecco le informazioni sul racing game emerse dallo State of Play!