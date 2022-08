Soul Hackers 2: ecco il nuovo trailer ufficiale con doppiaggio inglese

Manca ormai meno di un mese al lancio di Soul Hackers 2 nei negozi e per ingannare l'attesa Atlus ci invita a guardare il nuovo trailer con doppiaggio inglese, intitolato "Twisted Fates".

Il filmato, che potrete visualizzare nel player in testa a questa notizia, si concentra principalmente sui comprimari di Soul Hackers 2 e i loro drammi personali, che approfondiremo nel corso dell'avventura. Il video inoltre ci offre un altro assaggio del doppiaggio in lingua anglosassone, laddove gran parte dei filmati pubblicati finora sono giapponese.

"Tra il bagliore delle luci al neon, il progresso tecnologico ha sacrificato gli umani sull'altare del commercio. Nell'ombra, si prepara una guerra tra la Yatagarasu e la Cerchia Fantasma, con Evocatori di demoni che brandiscono i poteri ultraterreni dei "demoni"", recita la sinossi ufficiale.

"Nel mare segreto dei dati dell'umanità, una mente collettiva digitale sviluppa una coscienza: Aion. Osservando l'umanità da lontano, Aion prevede un disastro apocalittico e crea due agenti per scongiurarlo: Ringo e Figue. Insieme, queste agenti di Aion devono indagare e prevenire l'effetto a catena che porterà alla fine del mondo."

Soul Hackers 2 sarà disponibile in Europa a partire dal 26 agosto per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC via Steam e Microsoft Store.