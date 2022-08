NVIDIA RTX 4070 Ti: la potenza sarà simile a quella di una 3090 Ti, dice un leaker

La NVIDIA RTX 4070 Ti avrà una potenza simile a quella della mostruosa RTX 3090 Ti, stando a quanto riferito dal noto leaker kopite7kimi, che ha parlato in diverse occasioni delle meraviglie della GPU AD104 in versione "full-fat".

Equipaggiata, secondo i rumor, con ben 7680 core CUDA e 12 GB di RAM GDDR6X con velocità pari a 21 Gbps, la NVIDIA RTX 4070 Ti dovrebbe fare il proprio debutto nei prossimi mesi e segnare, insieme agli altri modelli della serie 40, un netto passo in avanti dal punto di vista prestazionale rispetto all'attuale generazione.

In generale, sembra che le prossime GPU di NVIDIA vanteranno una potenza davvero straordinaria ed è anche per questo che attualmente stiamo osservando un ritorno nei negozi delle schede della serie 30, quantomeno quelle rimaste invendute per via del crollo delle criptovalute e dunque del disinteresse dei miner.

Per il momento le prime specifiche tecniche delle GPU della serie 40 si vocifera siano queste: