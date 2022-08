Xbox Game Pass: Ghost Recon Wildlands disponibile su PC a sorpresa

Come segnalato dagli utenti di Reddit, a sorpresa da ora i giocatori PC abbonati a Xbox Game Pass possono scaricare Ghost Recon Wildlands, probabilmente anticipando un reveal ufficiale da parte di Microsoft e Ubisoft.

Tra poche ore infatti dovrebbe arrivare l'annuncio ufficiale dei giochi in arrivo nel catalogo di Xbox Game Pass nella prima settimana di agosto 2022 e a quanto pare Ghost Recon Wildlands potrebbe essere uno di questi.

Su Reddit infatti ne viene confermata la disponibilità, come possiamo vedere nell'immagine qui sotto. Al momento è possibile scaricarlo solo su PC tramite Ubisoft Connect, ma è molto probabile che una volta data l'ufficialità arrivi anche nel catalogo del Game Pass di Xbox.

Nel frattempo sappiamo già che 4 giochi debutteranno al day one su Xbox Game Pass ad agosto, tra cui Two Point Campus. Inoltre, tra le nuove aggiunte del mese potrebbe esserci anche Immortals: Fenyx Rising, l'open world ispirato a Zelda: Breath of the Wild sempre realizzato da Ubisoft.

Insomma, il mese di agosto promette di essere rovente per gli abbonati a Xbox Game Pass e non sole per via delle ondate di caldo africano, ma per saperlo con certezza non ci resta che attendere l'annuncio ufficiale di oggi pomeriggio da parte di Microsoft.