Sparta: La battaglia delle Termopili è gratis fino al 25 aprile

Sparta: La battaglia delle Termopili, lo strategico di FX Interactive per PC Windows ispirato alle guerre che ci sono state tra le città-stato della Grecia classica e il regno Persiano, è gratis fino al 25 aprile 2020: perché non approfittarne?

Nella nostra recensione di Sparta: La battaglia delle Termopili Simone Tagliaferri non sembra particolarmente entusiasta di questo gioco, ma quello che emerge è uno strategico solido, forse senza grossi spunti, ma godibile.

E soprattutto, mai come in questa occasione "a caval donato non si guarda in bocca".

L'edizione FX Interactive sarà gratuita a fino a domani, via 25 aprile 2020. La descrizione del gioco recita: "Sparta - La battaglia delle Termopili ti trasporta nel V secolo a.C. e t'invita a rivivere alcuni degli episodi che segnarono quel convulso periodo. Una prospettiva storica basata sul racconto di Erodoto che comprende l'eroica resistenza spartana nel passo delle Termopili, le battaglie di Salamina e Platea o l'assedio di Menfis, capitale d'Egitto, da parte delle truppe persiane. Leonida, Serse, Pausania, Mardonio... Assumi il ruolo degli eroi che lasciarono un'impronta nella memoria dell'umanità."

Potete scaricare gratuitamente Sparta - La battaglia delle Termopili a questo indirizzo. A questo indirizzo trovate, invece, una raccolta di tutti i giochi gratuiti messi a disposizione in questi giorni.