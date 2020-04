Flashback su Switch costa meno di un caffè: fino al 29 aprile ha il 95% di sconto

La versione Nintendo Switch di Flashback, uno dei più celebri capolavori di US Gold, da oggi fino al 29 aprile 2020 costa solo 0,99 euro sull'eShop europeo. Meno di un caffè per un capolavoro immortale restaurato per festeggiare i 25 anni di carriera.

Tutti coloro con qualche anno sulle spalle non possono non conoscere Flashback. Si tratta di un gioco dal taglio cinematografico del 1993 sviluppato da Delphine Software e pubblicato da U.S. Gold. Il gioco è ambientato nell'anno 2142 e parla di Conrad B. Hart, un giovane scienziato che si risveglia ferito e del tutto privo di memoria. Durante la sua avventura Conrad proverà a capire cosa gli è successo.

L'edizione presente su eShop è la versione 25th Anniversary, ovvero quella rivista e potenziata del gioco originale. Questa versione, infatti, contiene una modalità Moderna con filtri grafici post-FX, suono e musica completamente rimasterizzati, una nuova funzione "Rewind", basata sul livello di difficoltà e un tutorial per il giocatore moderno che ha bisogno di un aiuto.

Tutto questo è disponibile sull'eShop di Nintendo fino al 29 aprile 2020 a soli 99 centesimi. Il prezzo originale è di 19,99 euro, quindi si tratta del 95% di sconto. Quale migliore occasione per colmare le proprie lacune e riscoprire un tassello fondamentale dell'industria dei videogiochi?

Flashback è disponibile sull'eShop a questo indirizzo.