Grand Theft Auto Online celebra i colletti bianchi del crimine con GTA$ e RP doppi

Grand Theft Auto Online celebra i colletti bianchi del crimine con una settimana di bonus nelle gare per ruote scoperte, missioni ricevute dai contatti, sconti sugli uffici e tanto altro. Andiamo a scoprire tutte le novità di questa settimana.

Nella giornata di ieri vi abbiamo detto di come Gerald abbia bisogno di voi per 6 nuove missioni, oggi vi parliamo dei vantaggi manageriali in GTA Online.

Oggi i colletti bianchi del crimine hanno una brutta reputazione e sono odiati dal turbolento e chiassoso sottoproletariato, così pagano fior di quattrini per attorniarsi di compari armati. Questa settimana associati e guardie otterranno stipendi tripli. Gli economisti la chiamano "economia dello sgocciolamento". Nel frattempo, anche gli Incarichi e le Sfide dei boss varranno il doppio.

Questo vuol dire che ci sono ricompense doppie in tutte le missioni ricevute dai contatti. Che si tratti di aiutare Gerald a raggiungere la sicurezza finanziaria o di sbrigare qualche lavoretto per gli altri illustri criminali presenti nella tua rubrica telefonica, sappi che questa settimana tutte le missioni ricevute dai contatti ti frutteranno GTA$ e RP doppi.

Inoltre arrivano ricompense triple nelle gare per ruote scoperte. Oggi la classe e i privilegi si misurano con la possibilità di riunirsi fuori sede e magari trascorrere una giornata all'autodromo. Specialmente se si tratta delle gare ad alta velocità, ad alto rischio e con enormi ricompense della serie di gare per ruote scoperte, che fino al 29 aprile frutterà ricompense triplicate.

Nell'atrio del Casinò e Resort Diamond c'è anche una ruota fortunata chi vi potrebbe far vincere vincere GTA$, RP, capi d'abbigliamento e accessori. Il primo premio di questa settimana è il Sacro Graal delle corse su strada: una Karin Sultan Classic personalizzata con livrea Karin Performance.

Questa settimana c'è una marea di sconti e offerte di cui approfittare e dedicati in particolar modo ai gusti di quell'un percento che vive in ciascuno di noi. Ci sono sconti su veicoli come l'agile e felina Ocelot R88 (-25%) e la quasi indistruttibile Karin Kuruma corazzata (-70%).

Anche uffici e garage sono in saldo: vediamo tutte le offerte: