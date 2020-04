Esplorazioni Pokémon, in Italia andrà in onda su K2 la serie ispirata a Spada e Scudo

Esplorazioni Pokémon, la nuova serie animata ispirata a Pokémon Spada e Pokémon Scudo e ambientata a Galar, andrà in onda in Italia su K2, il canale per ragazzi che fa parte del network di Discovery.

Nella giornata di ieri vi avevamo parlato del fatto che negli USA e in UK la ventitreesima stagione della serie animata di Pokémon, chiamata Pokémon Journeys The Series, sarà un'esclusiva di Netflix.

A quanto pare da noi le cose andranno diversamente. In Italia, Esplorazioni Pokémon, andrà in onda su K2, il canale per ragazzi del network di Discovery. La programmazione della messa in onda dei nuovi episodi sarà annunciata da K2 all'approssimarsi della data di pubblicazione.

La nuova stagione seguirà da vicino Ash e il suo partner Pikachu attraverso tutte le regioni conosciute dell'universo Pokémon. I due si lanceranno all'avventura, incontrando nuovi personaggi e scoprendo altri Pokémon durante il loro viaggio.

Nella nuova serie animata Ash Ketchum ha, infatti, un nuovo obiettivo: esplorare il mondo! Prima però si dirige insieme a Pikachu all'inaugurazione del laboratorio Cerasa, un centro ricerche che si occupa di risolvere i misteri legati ai Pokémon di ogni regione. Ash incontra Goh, un ragazzo animato come lui da un'infinita curiosità per i Pokémon, tanto che entrambi fanno i salti di gioia di fronte alla richiesta del Professor Cerasa di diventare collaboratori di ricerca. Ash è più determinato che mai a diventare un Maestro di Pokémon mentre Goh è intenzionato a catturare un esemplare di ogni specie, compreso il misterioso Mew... e da qui inizia la nuova avventura.

Nell'attesa di Esplorazioni Pokémon, guardate la serie di cortometraggi intitolata Pokémon: Ali del crepuscolo, qui c'è il quarto episodio.