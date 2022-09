Spellforce: Conquest of Eo: nuovo trailer mostra il gioco in azione

L'editore THQ Nordic e lo studio di sviluppo Owned by Gravity hanno pubblicato un nuovo trailer di Spellforce: Conquest of Eo, che consente di vedere nuovamente in azione il gameplay questo interessante strategico a turni.

Il filmato è incentrato sul ruolo del giocatore come mago e mostra lo spostamento delle truppe, gli eventi e la gestione della torre, con la possibilità di muoverla sulla mappa. Non mancano alcuni scampoli di combattimenti e qualche incantesimo, tanto per gradire.

Diventa il più grande mago di tutti i tempi in questa epopea fantasy a turni ambientata nel mondo di SpellForce! Dalle umili origini della tua piccola torre dello stregone, invia i tuoi servitori ed eroi a esplorare i regni di Eo. Accresci la tua influenza e il tuo potere e riempi il tuo grimorio di conoscenze arcane. Affronta rivali magici nella tua continua ricerca di antichi manufatti e segreti nascosti, mentre innalzi la tua torre e aumenti la tua area di influenza per scatenare il più grande incantesimo che il mondo abbia mai visto.

Crea la tua torre, costruisci nuove stanze e determina la via del tuo mago

Recluta eroi per guidare le tue truppe, ognuno con la sua missione personale

Fatti rivelare nuovi segreti e incantesimi dal grimorio vivente interattivo

Crea qualsiasi cosa, dalle rune magiche agli artefatti e persino servitori non morti

Scopri sempre nuove avventure con ogni campagna generata proceduralmente

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Spellforce: Conquest of Eo è stato annunciato solo per PC. La data d'uscita non è stata ancora fissata, ma se vi interessa ha già una pagina Steam.