Mafia gratis su Steam fino al 5 settembre, correte a riscattarlo!

Il primo Mafia, quello originale del 2002, è disponibile gratis su Steam fino al 5 settembre 2022. Correte a riscattarlo perché, nonostante l'età, è ancora un gran titolo. Molti lo preferiscono addirittura al più recente rifacimento, per via di alcuni cambiamenti alla storia e ai contentui.

Mafia gratis su Steam

Il regalo nasce dai festeggiamenti per i vent'anni del franchise, che comprendono anche dei forti sconti per gli altri titoli che lo compongono. Così potete acquistare Mafia: Definitive Edition per 13,99€ invece di 39,99€, Mafia II: Definitive Edition per 9,89€ invece di 29,99€ e Mafia III: Definitive Edition per 9,89€ invece di 29,99€.

Leggiamo la trama di Mafia:

Corre l'anno 1930. Dopo uno sfortunato incontro con la mafia, Tommy Angelo, tassista, si ritrova coinvolto suo malgrado nel mondo della criminalità organizzata. Entrare in combutta con la famiglia Salieri può sembrare un rischio troppo grande, ma il crimine paga, e tanto. La sua scalata ai ranghi lo porterà a guadagni sempre maggiori... e lavori sempre più sporchi. Ottenere il rispetto dei Salieri e diventare un uomo d'onore creerà un conflitto insanabile tra Tommy e la sua nuova vita.