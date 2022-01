Spelunky 2 e The Anacrusis disponibili su Xbox Game Pass, trailer di lancio

Seguendo il ricco programma di gennaio 2022, Spelunky 2 e The Anacrusis sono disponibili da oggi su Xbox Game Pass ed entrambi si presentano con un trailer di lancio a testa, rappresentando delle interessanti nuove introduzioni nel catalogo.

Come abbiamo visto nel riepilogo sulla prima ondata di giochi di gennaio 2022, entrambi i titoli sono disponibili da oggi, 13 gennaio 2022, chiudendo il primo aggiornamento del mese al catalogo del servizio Microsoft, ma siamo solo all'inizio, visto che presto inizieranno ad arrivare i giochi previsti per la seconda metà di gennaio, tra i quali sappiamo già che ci saranno Rainbow Six Extraction e Hitman Trilogy come riferito a sorpresa proprio oggi, ma altri verranno annunciati nei prossimi giorni.

Spelunky 2 è il seguito di un vero e proprio classico degli indie, nonché uno dei migliori platform puzzle con elementi roguelike attualmente presenti sulla piazza, qui ulteriormente potenziato. Il concept originale di Derek Yu è stato ripreso in questo secondo capitolo e ulteriormente rafforzato con l'aggiunta di altre varianti che arricchiscono ancora di più l'esperienza: nel caso non l'abbiate capito, è un gioco da scaricare e giocare praticamente in maniera obbligatoria.

The Anacrusis è invece un titolo nuovo e al suo debutto assoluto, lanciato direttamente su Xbox Game Pass: si tratta di un particolare sparatutto cooperativo ad ambientazione fantascientifica creato da Chet Faliszek, uno dei principali creatori di Left 4 Dead, cosa che risulta evidente nella struttura del gioco.

Il titolo in questione si distingue anche per il suo particolare stile "retrofuturistico" che richiama lo sci-fi classico degli anni 60. Bisogna peraltro considerare che The Anacrusis è attualmente in versione Game Preview, ovvero una sorta di early access in attesa della versione definitiva.