Spider-Man The Great Web: il multiplayer cancellato per PS5 è piaciuto, avviata una petizione

Or dunque: all'interno del grosso furto di dati che ha subito Insomniac , e dal quale stanno continuando a emergere nuove cose, c'è anche un gioco completamente nuovo e che, a quanto pare, non vedrà mai la luce in forma completa, intitolato Marvel's Spider-Man: The Great Web.

Come forse avrete visto nei giorni scorsi, sono trapelati alcuni materiali relativi a Marvel's Spider-Man: The Great Web , un gioco multiplayer da parte di Insomniac Games con elementi live service che è stato cancellato da Sony , ma a quanto pare è piaciuto ai giocatori che ora hanno anche avviato una petizione per poterlo avere.

I giocatori vogliono lo Spider-Man multiplayer

L'idea dello Spider-Man multiplayer è piaciuta

In sostanza, una versione multiplayer del gameplay classico della serie Marvel's Spider-Man da parte di Insomniac. A quanto pare, sarebbe dovuto essere uno dei numerosi live service messi in cantiere da Sony in questi anni, ma come altri progetti anche questo è stato cancellato.

La cosa particolare che emerge dai materiali trafugati è che il titolo sembra essere stranamente "pulito" pur essendo un work in progress, cosa che ha lasciato un'ottima impressione a chi ha visto i documenti in questione, come i diversi giocatori che sono rimasti favorevolmente impressionati dall'idea e ora vorrebbero vedere il gioco in forma completa.

Per questo motivo è stata lanciata una petizione, che chiede essenzialmente a Sony e Insomniac Games di tornare a sviluppare Marvel's Spider-Man: The Great Web e lanciarlo in forma completa. Difficile che questa possa sortire alcun effetto ovviamente, visto che una decisione del genere non viene presa facilmente e ancora meno facilmente viene revocata, ma se non altro dimostra come l'idea avesse del potenziale interessante anche per molti utenti.