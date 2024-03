PS Plus Premium: arriva la prima stagione di My Hero Academia e altri anime di Crunchyroll

Da ora gli abbonati a PlayStation Plus Premium potranno guardare senza costi aggiuntivi la prima stagione di My Hero Academia e altri anime inclusi nel catalogo del servizio di streaming Crunchyroll.

L'iniziativa arriva oggi in Italia e altri paesi dell'Unione Europea, che possono accedere a questa selezione di anime tramite Sony Pictures Core. Per il momento non è chiaro quali altre produzioni animate sono incluse nel pacchetto iniziale, oltre al già citato My Hero Academia, ma è plausibile che la lista includa anche Eighty Six, Iruma-kun e To Your Eternity, dato che erano disponibili al lancio della promozione negli USA, avvenuta lo scorso dicembre.

Inoltre, ricordiamo che tramite Sony Pictures Core gli abbonati a Premium possono guardare una selezione che include oltre 100 film senza alcuna pubblicità, il tutto senza alcun costo aggiuntivo, con il catalogo che viene aggiornato regolarmente nel tempo.