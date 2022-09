Splatoon 3 sfiora il perfect score nei voti di Famitsu, bene anche Inscryption

Il nuovo numero della celebre rivista nipponica Famitsu contiene poche ma importanti recensioni, con i voti che contengono anche un quasi perfect score per Splatoon 3 oltre a un'ottima valutazione per Inscryption, il gioco indie di Daniel Mullins arrivato anche su PlayStation.

Vediamo dunque i voti assegnati in questo nuovo numero di Famitsu:

Inscryption (PS5, PS4) - 9/9/8/8 [34/40]

NBA 2K23 (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch) - 9/8/8/8 [33/40]

Splatoon 3 (Switch) - 10/10/10/9 [39/40]

Trattandosi di una rivista settimanale, la quantità di recensioni non è molto alta ma questo è un numero significativo, a quanto pare.

Splatoon 3, recensito in effetti piuttosto tardi rispetto alle testate occidentali, raggiunge quasi il perfect score, fermandosi a un passo dal massimo possibile e raccogliendo 39/40 solo perché uno dei redattori ha assegnato un 9 invece dei 10 dati dagli altri.

Non era difficile prevederlo, considerando il successo e l'apprezzamento che circonda la serie di Nintendo Switch in Giappone, ma è comunque un evento che non capita tutti i giorni. Per il resto, NBA 2K23 si comporta piuttosto bene ma viene comunque superato dall'ottima performance di Inscryption, che ottiene un ottimo 34/40 dimostrando come la sua originalità e particolarità siano state apprezzate anche in Giappone, con l'arrivo del gioco su PS4 e PS5.