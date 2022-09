Overwatch 2: i nuovi giocatori dovranno sbloccare gli eroi originali, ci vorrà tempo

Tra le informazioni diffuse da Blizzard a pochi giorni di distanza dal lancio di Overwatch 2 c'è anche il fatto che i nuovi giocatori, ovvero coloro che faranno un nuovo account per giocare al secondo capitolo senza avere un account registrato in precedenza all'epoca del primo Overwatch, dovranno sbloccare tutti gli eroi originali, e a quanto pare sarà un processo piuttosto lungo.

Questa restrizione è stata imposta per limitare il fenomeno del cheating, probabilmente per inserire un deterrente alla possibilità di creare nuovi account.

Overwatch 2, un'immagine

In ogni caso, coloro che registrano un nuovo accesso a Overwatch 2 senza risultare giocatori attivi già nel primo capitolo dovranno effettuare un bel po' di partite per sbloccare tutte le modalità e i personaggi di base del primo Overwatch.

La prima fase della "First Time User Experience" sbloccherà modalità, chat in-game e il cast originale di combattimenti lungo il corso di "circa 100 match". In pratica, ci vorranno 100 partite per ottenere tutte le modalità di gioco e tutti i personaggi di base del primo capitolo, un compito non facilissimo.

Questa esperienza dedicata ai neofiti sembra sia scollegata dal Battle Pass e funzionerà in parallelo con questo: come riferito in precedenza sui dettagli del Battle Pass di Overwatch 2, questo consentirà di sbloccare i nuovi personaggi di ogni stagione al livello 55.

Secondo quanto riferito da Blizzard, molte delle restrizioni di Overwatch 2 verranno rimosse se si gioca in gruppo, ma la modalità classificata competitiva potrà essere sbloccata solo dopo aver vinto 50 partite in Quick Play, mentre prima richiedeva di raggiungere il livello 25. Nel frattempo, abbiamo visto il trailer di lancio di Overwatch 2, la cui uscita è fissata per il 4 ottobre 2022.