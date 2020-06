SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated, un trailer svela il multiplayer

THQ Nordic ha pubblicato un nuovo trailer di SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated, il remake del titolo risalente all'epoca di PS2, dedicato alla modalità multiplayer, una delle novità di questa riedizione.

Gioca con un tuo amico e affronta il malvagio Robo-Squidward nella nuovissima horde mode per un massimo di due giocatori, online e in modalità couch co-op sullo stesso schermo! Il multiplayer include 26 isole e 7 personaggi giocabili, tutti con attacchi unici.

Per il resto vi ricordiamo che SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated sarà lanciato il 23 giugno 2020 su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, in tre edizioni: la standard, la Shiny Edition e la F.U.N. Edition.

Leggiamo le caratteristiche principali del gioco: