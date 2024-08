SpongeBob Squarepants: The Patrick Star Game è stato annunciato al Nintendo Direct: il trailer

Il trailer di SpongeBob Squarepants: The Patrick Star Game

La descrizione ufficiale recita: "Esplora Bikini Bottom come un parco giochi, utilizzando vari oggetti per creare un divertimento che sfida la fisica. Il gioco presenta missioni di personaggi amati come SpongeBob, Mr. Krabs, Sandy e Plankton e include luoghi iconici come il Glove World, la discarica e il Demolition Derby. Le attività spaziano dalla costruzione di Krabby Patties a mettere sotto sopra nella stanza della rabbia della signora Puff!"

Cosa ne pensate del nuovo gioco di Spongebob e Patrick?