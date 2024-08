La raccolta Tetris Forever annunciata per PC e console, Tetris per NES arriva su Nintendo Switch Online

Tra i tanti annunci dell'Indie World e Nintendo Direct Partner di oggi c'è stato anche quello di Tetris Forever, una raccolta imperdibile per tutti i fan che include numerosi giochi della serie e documentari.

Sarà disponibile su Nintendo Switch, PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e One durante il corso del 2024 per festeggiare il 40° anniversario di Tetris. Ma non è finita qui. Infatti, durante l'inverno arriverà anche il Tetris classico per NES all'interno del catalogo di Nintendo Switch Online ed è in programma anche un evento per Tetris 99, il Tetris Maximus Cup.

Realizzato dagli esperti di Digital Eclipse, Tetris Forever non è solo una raccolta che comprende 15 giochi, ma include anche un documentario interattivo della durata di oltre un'ora che ripercorre i 40 anni trascorsi dal lancio della prima versione ad oggi.