Squid Game, youtuber la ricrea nella realtà, mettendo in palio 10.000 dollari

Lo youtuber Charles 'MoistCr1TiKaL' White ha ricreato la serie Netflix Squid Game nella realtà, mettendo in palio 10.000 dollari per il vincitore. Ovviamente al netto degli omicidi (in realtà ci sono, ma fortunatamente solo simulati).

Nel primo video, MoistCr1TiKaL ha invitato un gruppo di giocatori a prendere parte a una riproduzione del gioco Red Light, Green Light (1, 2, 3 Stella), in cui i partecipanti devono attraversare un cortile entro un certo limite di tempo, muovendosi quando il creatore dice green light e fermandosi quando dice red light. Nel caso si muovano dopo che è stato detto red light, vengono eliminati.

Nel secondo video, i concorrenti rimasti sono stati piazzati in una stanza piena di Piñata (pentolacce, in Italia). L'obiettivo era quello di trovare quattro chiave nascoste all'interno. I quattro giocatori fortunati, sono passati al gioco successivo.

Sono stati quindi portati in una stanza con quattro valigette. In ognuna di esse c'erano dei soldi. In una c'era una stella, che ha permesso al giocatore di scegliersi un compagno o una compagna per il gioco successivo, di cui ancora non è stato pubblicato il video. Non ci resta che aspettare per vedere come finirà questa divertente imitazione del fenomeno mediatico del momento.