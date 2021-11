SSD 1 TB portatile Sandisk: offerta Amazon del Black Friday 2021, prezzo minimo storico

Con l'inizio del Black Friday 2021, su Amazon possiamo trovare un'offerta per un SSD da 1 TB marcato Sandisk, una memoria portatile al prezzo minimo storico. Lo sconto è di 40.67€, ovvero del 26%. Il prezzo pieno di questo prodotto è 153.66€. Nei mesi è stato messo più volte in offerta a prezzi inferiori, ma oggi ha raggiunto il proprio minimo storico assoluto. Si tratta quindi di un'ottima occasione per recuperare questo SSD. È venduto e spedito da Amazon.

Questo SSD da 1 TB propone velocità di lettura pari a 1.050 MB/s, mentre in scrittura raggiunge i 1.000 MB/s. Si connette tramite USB-C ed è resistente alle cadute da massimo due metri e ha un indice di protezione ip55 contro acqua e polvere. È quindi perfetto per la portabilità.

SSD 1 TB marcato Sandisk

