Halo Infinite: Craig c'è, trovato un easter egg dedicato nella Campagna

Halo Infinite è ormai legato a Craig, nel bene e nel male: il celebre Brute che è diventato praticamente un simbolo per il gioco 343 Industries, grazie alla forza dei meme, non poteva mancare all'interno del titolo in questione e infatti è presente, con almeno un easter egg che è stato scoperto tra le numerose preview uscite in queste ore.

Quanto segue può rappresentare spoiler , dunque evitate di leggere e di guardare il video riportato qui sotto se non volete avere alcuna anticipazione, visto che si tratta di un elemento da scoprire esplorando Zeta Halo.

Craig in tutto il suo splendore, nella versione 2020 di Halo Infinite

In base al video pubblicato da Mint Blitz, canale YouTube che ha ricevuto una build preview di Halo Infinite per poter effettuare il proprio coverage sul gioco prima dell'uscita, Craig c'è ancora in Halo Infinite, nonostante il nuovo look imposto al gioco e ai brute sembrasse aver cancellato la memoria di questo nella nuova versione.

Ma non si può cancellare un mito, e allora 343 Industries ha deciso di giocarci su inserendolo nel lore di Zeta Halo: Craig è diventato una vera e propria rockstar in Halo Infinite, come possiamo vedere nel video in questione: scalando uno degli avamposti presenti sull'anello, è possibile raggiungere una postazione sopraelevata raggiungibile lavorando di rampino.

Qui sopra, possiamo trovare un poster promozionale del "Craig Zeta Halo Tour 2560", un teschio e anche un album di Craig, che campeggia sulla copertina con tanto di tracklist posta nel retro. Non avevamo grandi dubbi sul fatto che 343 Industries volesse inserire il personaggio in qualche modo in Halo Infinite: d'altra parte, dopo l'esplosione dei meme, erano stati gli stessi sviluppatori ad accogliere di buon grado la mania dando anche il nome ufficiale al personaggio.

A quanto pare è diventato una vera e propria star ed è possibile che vi siano anche altre tracce lasciate in giro per Zeta Halo sul mito di Craig.