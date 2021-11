SSD 1 TB compatibile con PS5: offerta Amazon del Black Friday 2021, Samsung 980 PRO

Inizia il Black Friday 2021 e iniziano quindi vari sconti interessanti, come l'offerta Amazon per l'SSD da 1 TB Samsung 980 Pro, una memoria di archiviazione compatibile con PS5. Lo sconto segnalato è di 30€, ovvero del 16%. Il prezzo pieno indicato da Amazon per questo SSD è 189.99€, la cifra effettiva degli ultimi mesi era variabile, con piccolissime offerte di tanto in tanto. Quella odierne è l'offerta migliore in assoluto, battendo di un euro anche un'offerta Lampo dello scorso giugno. Si tratta del momento migliore per acquistare questo SSD. È venduto e spedito da Amazon.

Questo SSD da 1 TB propone velocità di lettura da 7.000 MB/s. Si tratta di un SSD M.2 PCle NVMe. È ufficialmente compatibile con PS5, la console di casa Sony.

SSD 980 Pro da 1 TB compatibile con PS5

