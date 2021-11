SSD interno 2 TB, Sabrent: offerta Amazon del Black Friday 2021, 5.000 MB/s

In occasione del Black Friday 2021, su Amazon è disponibile in offerta un Sabrent SSD interno da 2 TB. Lo sconto segnalato è di 49.50€, ovvero del 15%. Il prezzo pieno indicato da Amazon per questo SSD è 329.99€. Da alcune settimane era in offerta a 299€, ma ora è calato ulteriormente e ha raggiunto il proprio minimo storico a 280.49€. Il prodotto è spedito da Amazon.

Questo SSD ha un'interfaccia M.2 NVMe PCIe Gen4 x4. Supporta comandi SMART e TRIM. Supporta interfaccia ONFi 2.3, ONFi 3.0, ONFi 3.2 e ONFi 4.0. Con tutti gli SSD Sabrent si riceve gratuitamente il software Acronis True Image per una facile clonazione dei dati. La velocità di lettura è fino a 5.000 MB/s, mentre la velocità di scrittura è fino a 4.400 MB/s.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

SSD interno 2 TB, Sabrent

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.