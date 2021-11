SSD portatile compatto 1 TB: offerta Amazon del Black Friday 2021, WD Elements SE

Per il Black Friday 2021, su Amazon è disponibile un'offerta per un SSD portatile compatto da 1 TB, un WD Elements SE. Lo sconto segnalato è di 42€, ovvero del 28%. Il prezzo pieno indicato da Amazon per questo SSD è 149.99€, ma nell'ultimo periodo era possibile trovarlo a meno. Recentemente, a intervalli, il prodotto era in offerta a pochi euro in più rispetto al prezzo attuale: ora è calato ulteriormente e si tratta probabilmente del prezzo migliore che sarà possibile ottenere in questo periodo. È venduto e spedito da Amazon.

Questo SSD portatile da 1 TB propone velocità di lettura fino a 400 MB/s. Il suo punto di forza non è la velocità, quindi, ma la compattezza. Misura infatti solo 6.5 x 6.5 x 0.9 cm (L x P x A), per un peso totale di 27 grammi. Si tratta di un compagno perfetto per chi è spesso in viaggio e deve spostare i propri dati di lavoro.

SSD portatile compatto da 1 TB, WD Elements SE

