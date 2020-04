STALKER Clear Sky Remaster, un video mette in evidenza la tecnologia della mod

Un nuovo video mette in evidenza la tecnologia dietro STALKER Clear Sky Remaster, una riedizione del classico del 2008 potenziata con un engine moderno.

A pubblicarlo è Remaster Studio, lo studio che ha anche sviluppato la mod STALKER: Shadow of Chernobyl Remaster. Questa mod dovrebbe migliorare sotto tutti i punti di vista la grafica di questo capolavoro. Gli scenari di STALKER Clear Sky Remaster sono stati ricostruiti sfruttando una nuova versione dell'X-Ray Engine a 64 bit. In questo modo il gioco dovrebbe girare più facilmente sugli hardware moderni, in maniera più fluida e persino più stabile.

Al momento, questa versione della mod è scaricabile per tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento Silver al Patreon dello studio. Appena la mod uscirà dalla fase di beta sarà resa disponibile per tutti.

Grazie a questa mod sarà possibile godere nuovamente di uno degli sparatutto a mondo aperto più belli ed evocativi degli ultimi anni. Remaster Studio promette di migliorare la qualità delle texture di tutte le superfici, degli effetti particellari e dei modelli poligonali, rendendo nuovamente moderno l'aspetto di un gioco di 12 anni fa.

L'unica nota stonata è il font utilizzato per presentare tutte queste meraviglie: speriamo che lo studio non l'abbia utilizzato all'interno della STALKER Clear Sky Remaster!