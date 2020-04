Valorant: chiavi per la beta possono arrivare da qualsiasi streaming su Twitch

Valorant è subito salito in cima alla classifica dei giochi più trasmessi in streaming su Twitch ed è proprio su questa piattaforma che risiede la possibilità di accedere alla prova con la diffusione delle chiavi per la beta a numero chiuso attualmente in corso per il gioco Riot Games.

Gli autori di League of Legends hanno deciso di sfruttare i riflessi positivi della popolarità su Twitch utilizzando la piattaforma in questione come canale privilegiato per ottenere l'accesso alla beta a numero chiuso in corso, dando modo a coloro che effettuano gli streaming di diffondere chiavi per far accedere altri utenti alla versione di prova.

Questo significa che, adesso, durante qualsiasi trasmissione in streaming di Valorant su Twitch ci sarà la possibilità di ottenere una chiave per accedere alla beta a numero chiuso del gioco, cosa che ovviamente incrementa sensibilmente l'interesse nel vedere i gameplay trasmessi, al di là di quello già generato dal gioco di per sé.

D'altra parte, Riot Games ha incrementato la capacità dei server della beta del 25%, cosa che si rifletterà in nuove inclusioni di massa per i giocatori che vorranno prendere parte alla versione di prova, anche se si tratta ancora di una procedura su invito.

In ogni caso, ottenere le chiavi per la beta dovrebbe ora essere più semplice e il posto privilegiato sarà Twitch, durante qualsiasi trasmissione relativa al gioco in questione. D'altra parte, la closed beta di Valorant ha già infranto i record di visualizzazioni su Twitch, dunque la strada è già segnata. Se volete saperne di più sul nuovo Hero shooter da parte di Riot Games, vi rimandiamo al provato della closed beta, da parte di Tommaso Valentini.