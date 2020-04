PS4, nuovi giochi scontati si aggiungono alle offerte di aprile del PlayStation Store

Nuovi giochi scontati per PS4 si aggiungono alle offerte di aprile del PlayStation Store: ci sono Call of Duty: Modern Warfare, Hunt: Showdown e Crash Bandicoot N. Sane Trilogy.

Queste offerte vanno già ad aggiungersi agli sconti di primavera che Sony sta facendo sia su PS Store, sia con partner selezionati, attraverso i quali si possono trovare giochi pacchettizzati a partire da 9,99.

Nella nuova tornata di giochi troviamo prodotti per tutti i gusti, dalle corse colorate di Crash Team Racing Nitro-Fueled, ai viaggi sinestetici di Rez Infinite, passando per Hunt: Showdown: e Call of Duty: Modern Warfare.

Ecco l'elenco delle novità: